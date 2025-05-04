Господарі здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Попри поразку, цей поєдинок став особливим для бразильського футболіста "дачників" Вілліана.
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Видатний показник
Ексгравець Шахтаря вийшов на заміну на 76-й хвилині зустрічі. Ця поява на полі дозволила йому переписати історію англійського футболу, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу АПЛ.
36-річний вінгер став новим рекордсменом ліги серед південноамериканців за кількістю проведених ігор. Цей матч став для нього 326-м у чемпіонаті Англії.
Вілліан перевершив досягнення колишнього капітана Манчестер Юнайтед Антоніо Валенсії. В еквадорця було 325 поєдинків в АПЛ.
Гравці з Південної Америки, які провели найбільше матчів в АПЛ
- Вілліан (Бразилія) – 326 матчів;
- Антоніо Валенсія (Еквадор) – 325
- Пабло Сабалета (Аргентина) – 303
- Нолберто Солано (Перу) – 302
- Серхіо Агуеро (Аргентина) – 275
- Едерсон (Бразилія) – 273
- Фернандінью (Бразилія) – 264
- Роберто Фірміно (Бразилія) – 256
- Лукас Лейва (Бразилія) – 247
- Рішарлісон (Бразилія) – 240
До слова. Вілліан розпочинав сезон-2024/2025 у складі грецького Олімпіакоса, але взимку сторони вирішили припинити співпрацю. У січні Фулгем підписав із бразильцем угоду до завершення нинішньої кампанії. Він зіграв за "дачників" 11 ігор, результативними діями не відзначався.
Нагадаємо, що в Англії Вілліан виступам також за Челсі й Арсенал. З "синіми" він здобував п'ять трофеїв.