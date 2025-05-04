Сталося це за два тури до завершення чемпіонату, повідомляє 24 Канал. Команда українця зустрічалася з Жиліною, яка залишалася єдиним конкурентом за "золото".

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Ефектний чемпіонський камбек

Слован влаштовувала навіть нічия для дострокового здобуття титулу. Проте підопічні Владіміра Вайсса змогли навіть перемогти з рахунком 4:3, зробивши камбек після того, як поступалися 1:3 на 39-й хвилині.

Данило Ігнатенко відіграв усю зустріч, яка стала чемпіонською. Всього він провів у нинішньому сезоні 30 матчів за клуб із Братислави в усіх турнірах, у яких забив чотири голи та віддав один асист.

Дивіться відеоогляд матчу Слован – Жиліна

До слова. Данило Ігнатенко став гравцем Слована у вересні 2024 року. Він долучився до команди на правах вільного агента після припинення співпраці з французьким Бордо.

Нагадаємо, що 28-річний півзахисник має досвід гри за збірну України, за яку провів шість матчів і забив один гол. Востаннє він виходив на поле у складі "синьо-жовтих" у червні 2023 року.

Раніше повідомлялося, що клуб Максима Таловєрова вилетів з Чемпіоншипу. Наразі невідомо, чи залишиться захисник збірної України у Плімуті на наступний сезон.