Произошло это за два тура до завершения чемпионата, сообщает 24 Канал. Команда украинца встречалась с Жилиной, которая оставалась единственным конкурентом за "золото".

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Эффектный чемпионский камбэк

Слован устраивала даже ничья для досрочного завоевания титула. Однако подопечные Владимира Вайсса смогли даже победить со счетом 4:3, совершив камбэк после того, как уступали 1:3 на 39-й минуте.

Даниил Игнатенко отыграл всю встречу, которая стала чемпионской. Всего он провел в нынешнем сезоне 30 матчей за клуб из Братиславы во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал один ассист.

Смотрите видеообзор матча Слован – Жилина

К слову. Даниил Игнатенко стал игроком Слована в сентябре 2024 года. Он присоединился к команде на правах свободного агента после прекращения сотрудничества с французским Бордо.

Напомним, что 28-летний полузащитник имеет опыт игры за сборную Украины, за которую провел шесть матчей и забил один гол. В последний раз он выходил на поле в составе "сине-желтых" в июне 2023 года.

Ранее сообщалось, что клуб Максима Таловерова вылетел из Чемпионшипа. Пока неизвестно, останется ли защитник сборной Украины в Плимуте на следующий сезон.