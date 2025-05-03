Плимут – Лидс 1:2

Голы: Байрем, 18 (автогол) – Ньйонто, 53, Соломон, 90+1

Защитник сборной Украины Максим Таловеров вышел в стартовом составе Плимута. К сожалению, "пилигримы" не смогли победить первую команду Чемпионшипа, пишет 24 Канал.

Читайте также Разбивает сердце, – Таловеров впервые высказался о вылете Плимута из Чемпионшипа

Соломон отправил Таловерова в Первую лигу Англии

Хозяева поля первыми открыли счет. На 18-й минуте встречи защитник "павлинов" Сэм Байрем срезал мяч в собственные ворота.

Победный для Плимута счет держался до начала второго тайма. На 53-й минуте итальянский форвард Лидса Ньйонто восстановил паритет.

Ничейный результат не устраивал "павлинов", которые боролись за чемпионство. Победную точку в поединке поставил экс-звезда Шахтера Манор Соломон, который забил в компенсированное время.

В итоге Плимут потерпел поражение 1:2 и официально покинул Чемпионшип.

Видеообзор матча Плимут – Лидс

Лидс набрал 100 очков и по разнице мячей опередил Бернли, который получил такое же количество баллов. Следующий сезон "павлины" проведут в Английской Премьер-Лиге, а Плимут в Первой футбольной лиге.

Максим Таловеров в нынешнем сезоне сыграл за Плимут 13 матчей во всех турнирах. На счету украинца два гола и один ассист.