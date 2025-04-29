Плимут фактически вылетел из Чемпионшипа по результатам последних матчей. У команды почти нет шансов на спасение.

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Реакция Таловерова на вылет

После возвращения на поле украинский защитник отдал результативную передачу в матче против Престона. Он прокомментировал победу команды и также высказался о вылете из Чемпионшипа, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Максима Таловерова.

"Я был рад вернуться на поле после реабилитации, но это разбивает сердце, что мы не смогли избежать вылета.

Мы все разочарованы, и я знаю, как много этот клуб значит для каждого из нас. Спасибо, что поддерживаете нас – мы будем работать как никогда упорно, чтобы вернуться", – написал украинец.

Справка. В сезоне-2024/2025 Максим Таловеров сыграл 12 матчей за Плимут, в которых забил два гола и отдал ди результативные передачи.

Отметим, что защитник некоторое время пропустил из-за травмы.