Плімут фактично вилетів з Чемпіоншипа за результатами останніх матчів. У команди майже немає шансів на порятунок.

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Реакція Таловєрова на виліт

Після повернення на поле український захисник віддав результативну передачу у матчі проти Престона. Він прокоментував перемогу команди і також висловився про виліт з Чемпіоншипа, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Максима Таловєрова.

"Я був радий повернутись на поле після реабілітації, але це розбиває серце, що ми не змогли уникнути вильоту.

Ми всі розчаровані, і я знаю, як багато цього клубу означає для кожного з нас. Дякую, що підтримуєте нас – ми працюватимемо як ніколи наполегливо, щоб повернутися", – написав українець.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Максим Таловєров зіграв 12 матчів за Плімут, у яких забив два голи та віддав ді результативні передачі.

Відзначимо, що захисник деякий час пропустив через травму.