Накануне закончились поединки второго квалификационного раунда во всех трех еврокубковых турнирах. Украину на этой стадии представляли четыре клуба.

Киевское Динамо играло в Лиге чемпионов, донецкий Шахтер выступал в Лиге Европы, а житомирское Полесье и Александрия – в Лиге конференций. В следующий раунд смогли пройти три из четырех представителей УПЛ, сообщает 24 Канал.

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Кто будет представлять Украину на международной арене?

"Бело-синие" уверенно прошли мальтийский Хамрун Спартанс с общим счетом 6:0. Следующим соперником киевлян станет кипрский Пафос, который смог переиграть Маккаби Тель-Авив.

"Горняки" продемонстрировали великолепную игру и не оставили никаких шансов турецкому Бешикташу. За выход в следующую стадию турнира дончане будут соревноваться с греческим Панатинаикосом, который проиграл шотландскому Рейнджерсу в отборе Лиги чемпионов 0:2 и 1:1.

"Волки" смогли совершить камбэк (4:1) после домашнего поражения от андоррской Санта-Коломы (1:2). Подопечные Руслана Ротаня теперь сыграют с венгерским Пакшем, который прошел словенский Марибор.

К сожалению, только действующий серебряный призер УПЛ не смог преодолеть второй квалификационный раунд. Александрия завершила международные выступления, вылетев от сербского Партизана.

Справка. Киевское Динамо проведет свои поединки 5 и 12 августа. Шахтер и Полесье сыграют 7 и 14 августа.

Напомним, что уже 1 августа начинается Украинская Премьер-лига-2025/2026. Накануне искусственный интеллект спрогнозировал победителя турнира.