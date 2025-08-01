Київське Динамо грало в Лізі чемпіонів, донецький Шахтар виступав у Лізі Європи, а житомирське Полісся та Олександрія – в Лізі конференцій. До наступного раунду змогли пройти три з чотирьох представників УПЛ, повідомляє 24 Канал.

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Хто представлятиме Україну на міжнародній арені?

"Біло-сині" впевнено пройшли мальтійський Хамрун Спартанс з загальним рахунком 6:0. Наступним суперником киян стане кіпрський Пафос, який зміг переграти Маккабі Тель-Авів.

"Гірники" продемонстрували чудову гру та не залишили жодних шансів турецькому Бешикташу. За вихід до наступної стадії турніру донеччани змагатимуться з грецьким Панатінаїкосом, який програв шотландському Рейнджерсу у відборі Ліги чемпіонів 0:2 та 1:1.

"Вовки" змогли зробити камбек (4:1) після домашньої поразки від андоррської Санта-Коломи (1:2). Підопічні Руслана Ротаня тепер зіграють з угорським Пакшем, який пройшов словенський Марибор.

На жаль, тільки чинний срібний призер УПЛ не зміг подолати другий кваліфікаційний раунд. Олександрія завершила міжнародні виступи, вилетівши від сербського Партизана.

Довідка. Київське Динамо проведе свої поєдинки 5 та 12 серпня. Шахтар та Полісся зіграють 7 і 14 серпня.

Нагадаємо, що вже 1 серпня розпочинається Українська Прем'єр-ліга-2025/2026. Напередодні штучний інтелект спрогнозував переможця турніру.