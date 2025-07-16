Лунин получил три предложения от клубов АПЛ: украинец принял решение относительно будущего

Уже несколько лет подряд ходят разговоры о возможном трансфере Андрея Лунина из Реала. Он хочет иметь больше игровой практики, но постоянно надеется, что получит ее именно в мадридском клубе.

В нынешнее летнее трансферное окно украинский вратарь получил три интересных предложения из Англии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.fr. Проанализировав их, голкипер "сливочных" принял решение относительно своего будущего.

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Сменит ли клубную прописку Лунин?

Андрея Лунина в своем составе хотели видеть Астон Вилла, Челси и Манчестер Юнайтед. Однако вратарь сборной Украины Лунин решил остаться еще на один сезон в Мадриде.

Отмечается, что 25-летний голкипер доволен стабильностью и требовательной атмосферой, которая царит в Реале. Несмотря на то, что Хаби Алонсо не является сторонником большой ротации на вратарской позиции, он планирует продолжить карьеру в "королевском клубе" даже ценой почти полного отсутствия игрового времени.

К слову. В кампании-2024/2025 Андрей Лунин провел 14 поединков в составе "сливочных". В них он пропустил 19 голов и шесть раз оставлял свои ворота "сухими".

Ранее сообщалось, что Лунин примет участие в благотворительном ужине, который организовывает Александр Усик перед битвой с Даниэлем Дюбуа.