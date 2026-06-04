УЕФА отстранил азербайджанский Туран от участия в Лиге конференций сезона-2026/27. Клуб наказали из-за нарушений, связанных с манипулированием результатами матчей.

Перед стартом нового еврокубкового сезона один из его участников получил сокрушительный удар. Дисциплинарный комитет УЕФА поставил точку в деле азербайджанского клуба, который завоевал право выступать на международной арене, говорится на сайте организации.

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Что известно о решении УЕФА?

2 июня 2026 года председатель Апелляционного органа УЕФА сообщил, что азербайджанский Туран Товуз не соответствует критериям допуска к Лиге конференций сезона-2026/27.

В решении отмечается, что клуб нарушил статью 4.01(g) регламента турнира. Речь идет о прямом и/или опосредованном участии в деятельности, направленной на организацию или влияние на результаты матчей на национальном или международном уровне.

За что наказали азербайджанский клуб?

По информации азербайджанских СМИ, основанием для санкций стали события многолетней давности, связанные с делом о договорных матчах. Именно из-за этого эпизода УЕФА отказал клубу в допуске к еврокубковому турниру.

Туран финишировал третьим в чемпионате Азербайджана и попал в зону еврокубков, однако сыграть в Лиге конференций теперь не сможет.

В клубе заявили, что УЕФА при принятии решения опирался на ситуацию сезона 2019/20, когда местная федерация пожизненно отстранила семерых футболистов Турана за договорные матчи.

Решение Апелляционного органа УЕФА является окончательным и уже вступило в силу.

К слову, тренирует азербайджанцев тренер Курбан Бердыев, который публично поддержал войну России против Украины и приезжал в оккупированный Мариуполь.