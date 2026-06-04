Перед стартом нового єврокубкового сезону один із його учасників отримав нищівний удар. Дисциплінарний комітет УЄФА поставив крапку у справі азербайджанського клубу, який виборов право виступати на міжнародній арені, йдеться на сайті організації.
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Що відомо про рішення УЄФА?
2 червня 2026 року голова Апеляційного органу УЄФА повідомив, що азербайджанський Туран Товуз не відповідає критеріям допуску до Ліги конференцій сезону-2026/27.
У рішенні зазначається, що клуб порушив статтю 4.01(g) регламенту турніру. Йдеться про пряму та/або опосередковану участь у діяльності, спрямованій на організацію або вплив на результати матчів на національному чи міжнародному рівні.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
За що покарали азербайджанський клуб?
За інформацією азербайджанських ЗМІ, підставою для санкцій стали події кількарічної давнини, пов'язані зі справою про договірні матчі. Саме через цей епізод УЄФА відмовив клубу в допуску до єврокубкового турніру.
Туран фінішував третім у чемпіонаті Азербайджану та потрапив до зони єврокубків, проте зіграти в Лізі конференцій тепер не зможе.
У клубі заявили, що УЄФА при ухваленні рішення спирався на ситуацію сезону 2019/20, коли місцева федерація довічно відсторонила сімох футболістів Турана за договірні матчі.
Рішення Апеляційного органу УЄФА є остаточним і вже набуло чинності.
До слова, тренує азербайджанців наставник Курбан Бєрдиєв, який публічно підтримав війну Росії проти України і приїжджав в окупований Маріуполь.