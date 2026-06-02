У минулому сезоні провансальці посіли 5-ту сходинку Ліги 1 і мали б представляти Францію у Лізі Європи. Але, за інформацією L'Equipe, збитковість клубу сягнула критичної точки.

Чому Марселю загрожують санкції від УЄФА?

У 2022 році клуб з Провансу вже мав великі фінансові проблеми. Тоді керівний орган європейського футболу підписав з керівництвом команди меморандум про те, що Марсель повернеться до виконання вимог фінансового балансу, які передбачають обсяг збитків не більше 60 мільйонів євро за три сезони.

Натомість справи стали тільки гірше: за три роки французи пішли в мінус на 157 мільйонів євро, левова частка втрат припала на сезон 2024/2025. Відповідно УЄФА розглядає питання про визнання Марселя винним у порушенні фінансового фейр-плей, за що передбачено заборону участі в міжнародних матчах.

Які досягнення у єврокубках має Марсель?

Найбільша вершина, на яку піднявся клуб з Прованса, це перемога у Лізі чемпіонів у 1993 році. Тоді команда з Бартезом, Дешамом та Десайї у складі переграла в Мюнхені у фіналі Мілан.

Ще один раз Марсель був у фіналі, але поступився у 1991 році по пенальті сербській Црвені Звезді.

У Лізі Європи Марселю вперто не щастить: три фінали і три поразки, остання від Атлетіко Мадрид у 2018 році.