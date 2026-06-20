Полное фиаско: Турция установила абсолютный антирекорд чемпионатов мира

Сборная Турции стала пока что самой громкой сенсацией чемпионата мира в отрицательном смысле, вылетев из турнира уже после двух матчей. "Золотой состав" не только не оправдал ожиданий, но и установил ужасный антирекорд.

В матчах против Австралии и Парагвая подопечным Винченцо Монтеллы удалось создать множество моментов для гола, но так ни разу и не забить сопернику. Расточительность турецкой команды стала исторической, пишет 24 Канал.

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Какой антирекорд установила Турция на Мундиале?

По данным аналитических порталов, в первых двух матчах игрокам сборной Турции удалось нанести по воротам соперника невероятные 62 удара.

Но трагедия для сборной заключается в том, что ни один из них не оказался результативным. С 1966 года, когда официально ведётся статистика матчей чемпионата мира, ни одной команде не удавалось упустить такое количество возможностей отличиться с самого начала выступлений на мировом первенстве.

Активность в атаке, не приносившая плодов, сопровождалась ещё и отсутствием надёжности в обороне. Австралия поразила ворота турецкой команды дважды, Парагваю удалось забить один мяч. Этого хватило, чтобы турки уезжали домой с двумя поражениями, а заключительный матч в группе против Соединенных Штатов для них уже ничего не значил, кроме собственного престижа.

Почему провал Турции стал неожиданностью?

Среди 48 участников чемпионата мира турецкая команда занимала 13-е место по суммарной трансферной стоимости своих игроков. Это давало повод полагать, что потенциально подопечные Монтеллы вполне могли бы претендовать как минимум на 1/8 финала.

Главная звезда этой команды — Арда Гюлер из "Реала", за которого потенциальный покупатель должен был бы выложить 90 миллионов евро. Кенан Йылдыз из "Ювентуса" оценивается в 75 миллионов, а Джан Узун из "Айнтрахта" — в 45. В целом турецкая команда стоила 473 миллиона в единой европейской валюте.