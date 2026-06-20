У поєдинках проти Австралії і Парагваю підопічним Вінченцо Монтелли вдалося створити безліч нагод відзначитися, але так жодного разу і не відсвяткувати взяття воріт суперника. Марнотратність турецької команди стала історичною, пише 24 Канал.

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Який антирекорд встановила Туреччина на Мундіалі?

За даними аналітичних порталів, у стартових двох матчах гравцям збірної Туреччини вдалося завдати в бік воріт суперника неймовірних 62 удари.

Але трагедія для збірної полягає в тому, що жоден з них не виявився результативним. З 1966 року, коли офіційно ведеться статистика матчів Мундіалю, жодній команді не вдавалося змарнувати таку кількість нагод відзначитися від старту виступів на світовій першості.

Активність в атаці, яка не приносила плодів, супроводжувалася ще й відсутністю надійності у захисті. Австралія вразила ворота турецької команди двічі, Парагваю вдалося забити один м'яч. Цього вистачило, щоб турки збиралися додому з двома поразками, а заключний матч у групі проти Сполучених Штатів для них вже нічого не означав, окрім власного престижу.

Чому провал Туреччини став несподіванкою?

Серед 48 учасників Мундіалю турецька команда посідала 13-те місце за сумарною трансферною вартістю своїх гравців. Це натякало на те, що потенційно підопічні Монтелли цілком могли б претендувати щонайменше на 1/8 фіналу.

Головна зірка цієї команди – Арда Гюлер з Реала, за якого потенційний покупець мав би викласти 90 мільйонів євро. Кенан Йилдиз з Ювентуса оцінений у 75 мільйонів, а Джан Узун з Айнтрахта – у 45. Загалом турецька команда потягнула на 473 мільйони в єдиній європейській валюті.