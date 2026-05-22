"Мне уже надоело": Турки Аль аш-Шейх бросил в сторону Усика резкое заявление

Глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сделал неожиданное заявление накануне боя Александра Усика против Рико Верховена. Влиятельный функционер признался, что устал от постоянных побед украинца.

Перед историческим поединком у египетских пирамид в Гизе состоялась официальная пресс-конференция с участием главных действующих лиц. Событие вызвало огромный ажиотаж в мировых спортивных СМИ, поскольку противостояние украинского абсолюта и легенды кикбоксинга является уникальным экспериментом для единоборств, передает 24 Канал.

Что сказал Турки Аль аш-Шейх об Усике?

Во время своего выступления Турки Аль аш-Шейх не сдерживал эмоций и откровенно высказался о гегемонии нашего боксера. По словам организатора Riyadh Season, ему надоело видеть, как никто не может одолеть украинского чемпиона.

Я хочу увидеть большой бой в субботу. Уже шесть раз я видел, как этот человек побеждает всех чемпионов Англии. Возможно, сейчас мы увидим что-то другое. А может и нет. Мне уже надоело видеть, как никто не может победить Усика. Посмотрим в субботу, что еще осталось внутри него,

– заявил Аль аш-Шейх во время пресс-конференции на DAZN Boxing.

Идея мегафайта возле пирамид

Арабский чиновник также рассказал историю создания этого неординарного поединка. Замысел свести Усика и Верховена родился спонтанно во время разговора с близким другом на одном из предыдущих больших боксерских вечеров в США.

Поединок на фоне величественного Сфинкса и древних пирамид Гизы уже назвали монументальным событием для индустрии развлечений. Такой формат шоу выводит современный бокс на совершенно новый маркетинговый уровень, привлекая аудиторию из разных видов боевых искусств.

Следующий секретный проект в Стамбуле

Несмотря на резкие слова о "надоевших победах", Аль аш-Шейх искренне восхищается спортивным величием Александра и уже строит планы на его будущее. Он приоткрыл завесу тайны над следующим грандиозным шоу с участием украинца.

Он не любит говорить о будущем, но я раскрою маленький секрет: мы хотим организовать что-то невероятное в Стамбуле рядом с Айя-Софией в следующем году, если будет на то воля Аллаха,

– добавил Турки Аль аш-Шейх.

О деталях этой инициативы также писал BoxingScene, подчеркивая стремление Саудовской Аравии расширять географию Riyadh Season далеко за пределы Эр-Рияда.

Напомним, поединок Александра Усика и Рико Верховена состоится поздно вечером 23 мая. Выдающийся тренер по боксу Дмитрий Сосновский убежден, что нидерландец не имеет шансов в бою против украинского чемпиона.