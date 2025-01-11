Организатор сезона бокса в Эр-Рияде анонсировал мегафайты 2025 года: с кем будет драться Усик

Прошлый год подарил фанатам бокса немало поединков с участием звездных боксеров. Поэтому всех интересует, с кем будут драться Александр Усик, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа в новом сезоне.

Организатор вечеров бокса серии Riyadh Season Турки Аль аш-Шейх поделился планами на 2025 год. В комментарии Froch On Fighting глава Главного управления по вопросам развлечений в Саудовской Аравии рассказал о самых желанных поединках нового сезона, пишет 24 Канал.

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Кто станет соперником Усика в 2025 году

Влиятельный промоутер анонсировал поединки топ-боксеров и заинтриговал сюрпризами, которые станут известны через несколько дней.

"Даниэль Дюбуа должен встретиться в реванше с Александром Усиком. Также ожидаю бой Юбенка и Бенна, конечно Тайсон Фьюри против Энтони Джошуа. Итаума заслуживает шанс стать самым молодым чемпионом мира.

На американском рынке я хочу увидеть Канело – Кроуфорд, хочу увидеть реванш Гарсии и Хейни. И у нас будет несколько сюрпризов, которые мы объявим за 3-4 дня", – рассказал Турки.

Напомним, что Даниэль Дюбуа бросил вызов Александру Усику, сразу после победы украинца в реванше с Тайсоном Фьюри. Усик согласился на бой и попросил Турки организовать мегафайт.

Однако Дюбуа нужно выполнить одно условие ради боя с Усиком. Британец в феврале должен защитить титул IBF в поединке с Джозефом Паркером.

Относительно боя Джошуа – Фьюри, то о нем давно мечтают фанаты бокса. Вполне вероятно, что Турки организует бой между экс-соперниками Усика.