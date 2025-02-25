Турки оказался в эпицентре скандала во время битвы в Эр-Рияде: видео недопустимого поведения

В субботу, 22 февраля, в столице Саудовской Аравии состоялся грандиозный вечер бокса. Одним из самых интересных событий этого мероприятия стала битва Хамза Шираз – Карлос Адамес.

Они дрались за титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе. Во время боя было видно, что Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений активно поддерживал британского боксера.

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Чем Турки возмутил фанатов бокса

Более того, он не только не скрывал этого, но и помогал Ширазу. Во время этого поединка функционер подошел к команде британца и показал, что он проигрывает в два раунда на записках судей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Raf (elusive2.0).

Турки помог Ширазу подсказкой: смотрите видео

За такой поступок Турки Аль аш-Шейха раскритиковали фанаты бокса. Они считают, что это недопустимо и нарушает правила фэйр-плей.

Справка. В конце концов поединок завершился вничью, хотя подавляющее большинство экспертов убеждены, что доминиканца ограбили. Один судья отдал преимущество Ширазу 115:114, другой насчитал уверенную победу Адамеса 118:110, а третий зафиксировал равный счет 114:114.

Отметим, что такой результат позволил Адамесу сохранить титул чемпиона мира. Всего он провел на профессиональном уровне 26 боев, в которых одержал 24 победы.