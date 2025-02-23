Александр Усик присутствовал на вечере бокса, который организовал Турки Аль аш-Шейх. Украинский чемпион оценил победу новозеландского боксера в бою против конголезца, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing King Media.

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Как Усик оценил бой Паркер – Баколе

Мартин Баколе прилетел в Эр-Рияд, чтобы заменить Даниэля Дюбуа, который заболел перед боем. Конголезский супертяжеловес без подготовки согласился на предложение провести бой с Джозефом Паркером.

Что было видно в противостоянии с новозеландцем. Баколе был в ринге полностью беспомощным и и уступил Паркеру досрочно уже во второй трехминутке поединка.

Александр Усик назвал главную проблему Мартина Баколе в бою с Джозефом Паркером. Украинский чемпион также признался, что результат поединка стал для него неожиданностью.

Не ожидал такого результата, но увидел, что Паркер хорошо подготовился, а вот Баколе – нет. Я считаю, что у него есть довольно большая проблема – его вес, поэтому хорошего движения, он выглядел очень медленным. Был долгий перелет, мало времени, поэтому и такой результат,

– сказал Усик.

Подчеркнем, что после победы над Мартином Баколе Джозеф Паркер защитил титул временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе. Таким образом, новозеландец стал обязательным претендентом на бой с Александром Усиком.