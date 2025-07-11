Футболист Шахтера Егор Назарина впервые стал отцом
- Футболист Егор Назарина и его жена Карина впервые стали родителями, у них родилась дочь Адриана.
- Клуб "Шахтер" поздравил супругов с рождением ребенка, пожелав здоровья и благополучия.
Игрок донецкого Шахтера Егор Назарина порадовал поклонников хорошими новостями. В семье футболиста произошло пополнение.
Футболист донецкого Шахтера и его жена Карина впервые стали родителями. У супругов родилась дочь, пишет 24 Канал со ссылкой на ФК Шахтер.
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Пополнение в семье Назарины
В четверг, 10 июля, у Егора родилась дочь. Девочку назвали Адриана.
Самый главный подарок и самый счастливый день в моей жизни. Мы долго ждали этого момента и, благодаря Богу, наша мечта осуществилась. Спасибо тебе, любимая. Я безгранично вас люблю!
– сказал Егор Назарина.
Шахтер поздравил супругов с рождением дочери.
"Поздравляем Карину и Егора с этим счастливым моментом их жизни! Желаем крепкого здоровья и счастья малышке, мира, добра и благополучия всей семье", – написали "горняки".
Напомним, что на последнем матче Шахтера болельщики вывесили плакат "FREE AZOV", чтобы привлечь внимание мирового сообщества.