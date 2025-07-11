Футболіст донецького Шахтаря та його дружина Каріна вперше стали батьками. У подружжя народилася донечка, пише 24 Канал з посиланням на ФК Шахтар.

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Поповнення в сім'ї Назарини

У четвер, 10 липня, у Єгора народилася донечка. Дівчинку назвали Адріана.

Найголовніший подарунок та найщасливіший день у моєму житті. Ми довго чекали цього моменту та, дякуючи Богу, наша мрія здійснилася. Дякую тобі, кохана. Я безмежно вас кохаю!

– сказав Єгор Назарина.

Шахтар привітав подружжя з народженням доньки.

"Вітаємо Каріну та Єгора з цим щасливим моментом їхнього життя! Бажаємо міцного здоров’я та щастя малечі, миру, добра і благополуччя всій сім’ї", – написали "гірники".

Нагадаємо, що на останньому матчі Шахтаря вболівальники вивісили плакат "FREE AZOV", щоб привернути увагу світової спільноти.