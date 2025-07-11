Донецький Шахтар продовжує підготовку до нового сезону. Після призначення тренером Арди Турана "гірники" оголосили про перший літній трансфер, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Шахтаря.

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Хто став першим трансфером Шахтаря?

Донеччани підписали контракт із центральним захисником Марлоном Сантосом. Деталі угоди не повідомляються, але відомо, що 29-річний бразилець прийшов у статусі вільного агента.

Таким чином, Шахтар повернув одного зі своїх гравців, яких втратив після початку повномасштабної війни в Україні. Марлон переходив у Шахтар у 2021 році з Сассуоло. Перед цим захисник пограв за Барселону та Ніццу.

"Гірники" заплатили за центрбека 12 мільйонів євро. Втім гравець встиг відіграти лише 22 матчі за клуб, адже після початку повномасштабного вторгнення Росії Марлон вирішив не повертатися в Україну.

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Футболіст встиг пограти за Монцу та Флуміненсе на правах оренди. У 2024 році він отримав статус вільного агента та приєднався до Лос-Анджелеса. Проте закріпитися в американському клубі Марлону не вдалось.

Раніше Шахтар також зміг повернути Педріньо, який також втік від війни у 2022-му. Цей сезон донеччани розпочали розгромною перемогою в Лізі Європи на Ільвесом з рахунком 6:0.