На матчі Шахтар підтримувала значна кількість вболівальників. Вони вивісили банер з важливим меседжем для світової спільноти, пише 24 Канал.

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Банер на трибунах

Фанати Шахтаря активно підтримували команду з трибун, створюючи потужну атмосферу на стадіоні.

Особливої уваги було приділено банеру із сильним закликом "FREE AZOV", який вивісили фанати для привернення уваги світової спільноти до теми полонених захисників України.



Банер "FREE AZOV" на матчі / Скриншот з трансляції УПЛ ТБ

Довідка. Нещодавно один з футболістів Шахтаря з жахом висловився про бомбардування України, порівнявши життя в нашій країні та Нідерландах. Він досі не може звикнути до звуків сирени.

Нагадаємо, що матч-відповідь Ільвес – Шахтар відбудеться 17 липня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.