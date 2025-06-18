B-проба Мунгии также подтвердила наличие запрещенных веществ

В начале мая, после победы над Бруно Сураче, Хайме Мунгия сдал положительный допинг-тест. Проба А выявила экзогенное происхождение метаболитов тестостерона.

После положительной первой пробы на проверку пошла проба В. В ней также подтвердилось наличие экзогенного тестостерона, пишет 24 канал со ссылкой на Майка Коппинджера.

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Скандал набирает новые обороты

Поскольку это уже вторая положительная допинг-проба Хайме Мунгии, боксера будут ждать серьезные последствия. Ему грозит дисциплинарное наказание от Британского боксерского совета контроля. Ему грозит дисквалификация сроком до одного года.

В частности результат боя против Бруно Сураче, где Мунгия одержал победу, может быть аннулирован.

Что такое экзогенный тестостерон Это вещество, попадающее в организм извне, а не произведенное естественным путем. Обычно попадает в организм с гормональными лекарственными препаратами или со специальным питанием.

Напомним, что в мае 2025 года Бруно Сураче в бою против Хайме Мунгии потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Тогда он одержал победу единогласным решением судей.