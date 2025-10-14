У Геннадия Труханова нашли российский паспорт. Городской голова Одессы категорически отрицает наличие у себя документа вражеской страны, пишет 24 Канал.

У Труханова нашли российский паспорт?

По его словам, он является исключительно гражданином Украины.

Все спекуляции по поводу моего якобы российского гражданства обусловлены тем, что граждане бывшего Советского Союза автоматически приобретали гражданство России при определенных обстоятельствах,

– сказал мэр Одессы в своем телеграмм-канале.

Хотя в СБУ заявили, что имеют копии российского паспорта Труханова.

"Так, согласно имеющимся данным, 15 декабря 2015 года, уже после начала агрессии против Украины и временной оккупации Крыма, а также части Донецкой и Луганской областей, Геннадий Леонидович Труханов получил загранпаспорт страны-оккупанта. Он выдан сроком на 10 лет и сейчас является действующим документом", – говорится в заявлении СБУ.

К слову, кроме Труханова украинского гражданства лишили других скандальных лиц – Олега Царева и Сергея Полунина.

Тем временем в Одессе сотни местных собрались возле мэрии, требуя отстранения Труханова с должности и привлечения его к уголовной ответственности. Во время мирной акции люди просили дать Труханова не обмен.

