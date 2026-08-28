В Испании разразилась паника на фоне ухода Цыганкова: Жироне следует искать замену Ванату
Нападающий каталонского Жироны Владислав Ванат может покинуть клуб еще до окончания трансферного окна. Такое мнение бытует в Испании.
Украинские футболисты Жироны не скрывали своего желания покинуть клуб после вылета команды из элитного дивизиона чемпионата Испании. После ухода Виктора Цыганкова в Аякс трансфер Владислава Ваната выглядит более реальным, пишет журналист Арнау Поу.
Что советуют Жироне на случай продажи Ваната
Испанский журналист обратил внимание на сложную кадровую ситуацию в Жироне. Он отмечает, что Владислав Ванат может покинуть клуб, и это создаст дополнительные проблемы.
Джоэл, Иван, Цыганков, Минсу и теперь Арнау – всего за неделю до закрытия трансферного окна. Еще не хватает Унахи, и нужно ждать, что будет с Алексом, Аспильей и Ванатом. Если последний тоже уйдет, возникнет дополнительная проблема: срочно искать надежную "девятку". Еще до этих уходов команде уже требовались усиления. После этих потерь их нужно еще больше,
– написал Поу.
Напомним, что на днях Владислав демонстративно удалил все упоминания о клубе из своего аккаунта в инстаграме.
Что известно о будущем Ваната
В последнее время вокруг имени украинского футболиста циркулирует информация об интересе со стороны Аякса, Вильярреала и Трабзонспора.
Ванат присоединился к Жироне в сентябре 2025 года. За это время 23-летний нападающий провел 29 матчей, забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи.
Его контракт с клубом действует до 30 июня 2030 года. Transfermarkt оценивает украинца в 15 миллионов евро.