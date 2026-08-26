Украинский нападающий неожиданно изменил оформление своей страницы в социальной сети. Это произошло на фоне слухов о его возможном уходе из каталонской команды, сообщает 24 Канал.

Ванат больше не скрывает своих намерений

На странице Ваната больше нет публикаций, связанных с "Жироной", а из описания профиля исчезла ссылка на официальный аккаунт клуба. Вместо этого футболист оставил личные фото, а также снимки в форме киевского "Динамо" и сборной Украины.

Официальной информации о конфликте между нападающим и "Жироной" пока нет. В то же время украинец не принял участия в двух последних матчах команды в Сегунде, хотя попадал в заявку.

После матча против Кордовы (1:2) главный тренер "Жироны" Кике Альварес объяснил отсутствие Ваната небольшим дискомфортом. Однако на фоне последних событий это лишь подогрело разговоры о будущем украинца.

Ранее испанский журналист Кристиан Вакеро сообщал, что Ванат уже попросил руководство каталонского клуба отпустить его и рассматривает другие варианты продолжения карьеры.

Уход Цыганкова мог все изменить

Отдельную роль в ситуации может сыграть будущее Виктора Цыганкова. Партнер Ваната по сборной Украины близок к переходу из "Жироны" в амстердамский "Аякс", который возглавляет бывший наставник каталонцев Мичел Санчес.

Ванат присоединился к "Жироне" в сентябре 2025 года. За это время 23-летний нападающий провел 29 матчей, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

Его контракт с клубом действует до 30 июня 2030 года. Transfermarkt оценивает украинца в 15 миллионов евро.