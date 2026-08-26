Український форвард несподівано змінив оформлення своєї сторінки в соцмережі. Це відбулося на тлі чуток про його можливий відхід із каталонської команди, повідомляє 24 Канал.
Ванат більше не приховує намірів
На сторінці Ваната більше немає публікацій, пов’язаних із Жироною, а з опису профілю зникло посилання на офіційний акаунт клубу. Натомість футболіст залишив особисті фото, а також світлини у формі київського Динамо та збірної України.
Офіційної інформації про конфлікт між нападником і Жироною наразі немає. Водночас українець не взяв участі у двох останніх матчах команди в Сегунді, хоча потрапляв до заявки.
Після поєдинку проти Кордови (1:2) головний тренер Жирони Кіке Альварас пояснив відсутність Ваната невеликим дискомфортом. Проте на тлі останніх подій це лише підігріло розмови про майбутнє українця.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Раніше іспанський журналіст Крістіан Вакеро повідомляв, що Ванат уже попросив керівництво каталонського клубу відпустити його та розглядає інші варіанти продовження кар’єри.
Відхід Циганкова міг усе змінити
Окрему роль у ситуації може відігравати майбутнє Віктора Циганкова. Партнер Ваната по збірній України близький до переходу з Жирони в амстердамський Аякс, який очолює колишній наставник каталонців Мічел Санчес.
Ванат приєднався до Жирони у вересні 2025 року. За цей час 23-річний нападник провів 29 матчів, забив 10 голів і зробив 2 результативні передачі.
Його контракт із клубом розрахований до 30 червня 2030 року. Transfermarkt оцінює українця у 15 мільйонів євро.