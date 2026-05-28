УЕФА проигнорировал призывы Украины наказать Россию за использование названий Шахтера и Зари

УЕФА пока не применил никаких санкций к российским клубам, незаконно использующим названия украинских команд Шахтер (Донецк) и Заря (Луганск). Оба псевдоклуба принимают участие во внутренних соревнованиях России.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально обратилась в УЕФА с этим вопросом еще в октябре прошлого года. Об этом сообщает издание The Guardian.

Что известно об обращении Украины к УЕФА?

Украинская сторона требовала расследовать деятельность этих клонов, дать правовую оценку их статусу и проинформировать о результатах проверки. В письме УАФ отмечалось, что выступления команд с временно оккупированных территорий Украины в российских лигах без согласия УАФ является прямым нарушением территориальной юрисдикции, а также скоординированной политической попыткой легитимизировать оккупацию и уничтожить идентичность украинского футбола.

Несмотря на серьезность обвинений, УЕФА уже более полугода игнорирует обращение и не предоставляет никакого ответа. Между тем фейковые Шахтер и Заря с марта этого года спокойно продолжают выступления в четвертом дивизионе чемпионата России, где играют вместе с ранее аннексированными крымскими клубами Рубин Ялта и ФК Севастополь.

Что известно об украинских клубах?

Заря

Чемпион СССР 1972 года, а также четырехкратный бронзовый призер чемпионата Украины, последний раз – в сезоне 2022/2023. Клуб дважды выходил в финал Кубка Украины. Исторически домашним стадионом команды является луганский "Авангард", однако из-за российской агрессии с 2014 года Заря была вынуждена покинуть родной город и выступать в статусе "клуба-переселенца". Сейчас команда проводит тренировки и домашние матчи преимущественно в Киеве, в частности на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Сезон УПЛ 2025/2026 луганский клуб завершил на 8-й позиции турнирной таблицы.

Шахтер

Шахтер по итогам сезона 2025/2026 получил свое 16-е чемпионство Украины. Из-за полномасштабной российской агрессии клуб также не имеет возможности проводить матчи на родной "Донбасс Арене" в Донецке и вынужден выступать за пределами города. "Горняки" являются 16-кратными чемпионами Украины, 15-кратными обладателями Кубка Украины и 9-кратными победителями Суперкубка Украины. Одним из самых выдающихся достижений клуба остается победа в Кубке УЕФА 2009 года под руководством Мирчи Луческу.

В сезоне 2025/2026 Шахтер финишировал на первом месте в УПЛ, набрав 72 очка и опередив ближайшего конкурента, черкасский ЛНЗ, на 12 баллов. Команда также ярко проявила себя в еврокубках, добравшись полуфинала Лиги конференций УЕФА, где уступила Кристал Пэлас. Благодаря чемпионству и обновленному формату еврокубков донетчане получили прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов сезона 2026/2027.