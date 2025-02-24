С начала полномасштабного вторжения многие представители футбольного сообщества стали на защиту Украины. Благодаря героизму и самоотверженности воинов враг не сумел уничтожить наше независимое государство, пишет 24 Канал.

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УАФ почтила память погибших героев

Украинская ассоциация футбола решила почтить память героев футбольного сообщества, которые отдали свою жизнь в борьбе с российским нашествием. Официальный сайт УАФ сообщил о запуске платформы под названием Мемориал УАФ.

Онлайн-проект содержит более 300 историй о представителях футбольного сообщества: игроков, тренеров, арбитров, функционеров, болельщиков, технических работников футбольных клубов и команд. Защитники Украины погибли с начала российского вторжения в 2014 году и до сих пор.

Создание мемориала имеет особое значение для всех нас, ведь это способ увековечить память о тех, кто отдал самое ценное – свою жизнь – ради будущего Украины. Их имена и истории навсегда останутся в сердце украинского футбола, ведь они являются примером мужества, отваги и настоящей любви к Родине,

– отметил президент УАФ Андрей Шевченко.

Благодаря платформе УАФ мир узнает об украинцах, которые во времена войны изменили футбольное поле на фронт. Это важное напоминание о вкладе каждого из них и о несокрушимом духе украинцев.