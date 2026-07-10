Известный гимнаст отказался от Украины и получил разрешение выступать за новую страну

Чемпион Европы по спортивной гимнастике в составе сборной Украины Радомир Стельмах вскоре будет выступать за другую страну. Его дебют состоится раньше, чем предполагалось.

Бывший украинский гимнаст получил разрешение на выступления в составе сборной Германии. О новом статусе Радомира Стельмаха сообщил сайт Немецкой федерации гимнастики (DTB).

Что известно о будущем спортсмена?

Радомир Стельмах сменил спортивное гражданство в марте. Согласно международным правилам, 20-летний спортсмен должен был пройти годичный карантин, срок которого истекал в марте 2027 года.

Но в пятницу, 10 июля, стало известно, что украинская сторона официально одобрила его переход. Это позволяет гимнасту начать выступления за новую сборную.

Теперь Радомир Стельмах получил шанс принять участие в чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который пройдет с 19 по 23 августа в хорватском Загребе.

Отметим, что во время украинского этапа карьеры спортсмен стал чемпионом Европы-2024 в командном многоборье. За сборную Украины он перестал выступать после Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Что теперь ждет Радомира Стельмаха?

В настоящее время спортсмен числится в реестре национальной сборной Германии. Там он значится как "перспективный спортсмен".

Бывший спортсмен сборной Украины теперь является кандидатом на выступления за команду Германии в рамках международных соревнований. В частности, и на чемпионате Европы этого года.