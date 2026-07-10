Колишній український гімнаст отримав дозвіл на виступи у складі збірної Німеччини. Про новий статус Радомира Стельмаха повідомив сайт Німецької федерації гімнастики (DTB).

Що відомо про майбутнє спортсмена?

Радомир Стельмах змінив спортивне громадянство у березні. За міжнародними правилами 20-річний спортсмен мав відбути річний карантин, який спливав у березні 2027.

Але у п'ятницю, 10 липня, стало відомо, що українська сторона офіційно схвалила його перехід. Це дозволяє гімнасту розпочати виступи за нову збірну.

Тепер Радомир Стельмах отримав шанс на участь у чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, який відбудеться з 19 по 23 серпня у хорватському Загребі.

Зазначимо, що під час українського етапу кар’єри атлет став чемпіоном Європи-2024 у командному багатоборстві. За збірну України він перестав виступати після Олімпійських ігор 2024 року у Парижі.

Що тепер для Радомира Стельмаха?

Наразі спортсмен знаходиться у реєстрі національної команди Німеччини. Там він значиться як "перспективний атлет".

Колишній атлет збірної України тепер є кандидатом на виступи за команду Німеччині у рамках міжнародних змагань. Зокрема і на цьогорічній європейській першості.