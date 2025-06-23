В результате ракетного удара России по Киеву погибли футболист Владимир Мосейчук и его девушка

Россия в очередной раз продемонстрировала свое истинное лицо, нанеся массированный удар по столице Украины в ночь на 23 июня. Циничное преступление армии Путина унесло жизни девяти человек.

Среди жертв атаки россиян были футболист любительского коллектива TEMP UNITED Владимир Мосейчук и его девушка Анна Петрик. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Street Football Challenge.

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Россияне убили в Киеве футболиста и его девушку

Влюбленная пара была родом из Житомирской области. Они вместе работали в компании Dormeo. В свободное от работы время Владимир играл за коллектив TEMP UNITED в любительской футбольной лиге Street Football Challenge.

Трагедия в нашей футбольной семье. Сегодня мы с болью в сердце делимся страшной новостью – этой ночью в результате ракетного удара по Киеву погиб игрок коллектива TEMP UNITED Владимир Мосейчук и его девушка Анна. Это люди, которых мы знали, с которыми играли, смеялись, планировали. Война не выбирает, она просто забирает. Именно поэтому мы должны быть рядом, поддерживать и помогать,

– говорится в сообщении Лиги.

Владимир Мосейчук был футболистом TEMP UNITED / фото Street Football Challenge

Отметим, что в ночь на 23 июня Россия убила в Киеве 9 человек, а еще 34 получили ранения различной степени тяжести.

Это не единственное преступление россиян, совершенное в понедельник. Днем нелюди разбомбили школу в Белгород-Днестровске Одесской области, которую закончил Василий Ломаченко. Российская ракета унесла жизни у трех человек.