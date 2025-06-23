Серед жертв атаки росіянбули футболіст аматорського колективу TEMP UNITED Володимир Мосейчук та його дівчина Анна Петрик. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Street Football Challenge.

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Росіяни вбили у Києві футболіста та його дівчину

Закохана пара була родом з Житомирщини. Вони разом працювали у компанії Dormeo. У вільний від роботи час Володимир грав за колектив TEMP UNITED у любительській футбольній лізі Street Football Challenge.

Трагедія в нашій футбольній родині. Сьогодні ми з болем у серці ділимося страшною новиною – цієї ночі внаслідок ракетного удару по Києву загинув гравець колективу TEMP UNITED Володимир Мосейчук та його дівчина Анна. Це люди, яких ми знали, з якими грали, сміялися, планували. Війна не обирає, вона просто забирає. Саме тому ми маємо бути поруч, підтримувати і допомагати,

– йдеться у повідомленні Ліги.

Володимир Мосейчук був футболістом TEMP UNITED / фото Street Football Challenge

Зазначимо, що у ніч на 23 червня Росія вбила у Києві 9 людей, а ще 34 зазнали поранень різного ступеня важкості.

Це не єдиний злочин росіян, здійснений у понеділок. Вдень нелюди розбомбили школу в Білгород-Дністровську на Одещині, яку закінчив Василь Ломаченко. Російська ракета забрала життя у трьох людей.