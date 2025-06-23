У момент російського обстрілу Дмитро Євенко перебував у своєму будинку. На щастя, він та його рідні не постраждали, пише 24 Канал з посиланням на Чемпіон.

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Вибухи від ракет пошкодили житло спортивного фотографа

Житло Дмитра, яке знаходиться поблизу будинку Тараса Тополі, серйозно постраждало. Наразі воно не придатне для проживання.

"Після відбою першої тривоги ми пішли з паркінгу, який теж постраждав. Це той паркінг, де житло Тараса Тополі з гурту "Антитіла". Після відбою ми повернулися додому і збиралися спати, а потім дали знову тривогу.

Написали, що балістика, було незрозуміло чи бігти назад, чи ні, тому вирішили залишитися в коридорі. Сиділи, моніторили телеграм, почули свист і все як у тумані далі. Моє житло не зовсім знищене, є певні проблеми, але в цілому нормально. Однак наразі немає світла, яке не планують підключати через великі проблеми, тому жити наразі неможливо.

У моїх батьків вікна приходяться на сторону, де прийшовся удар, там все погано, на жаль. Техніка була зі мною, я її завжди з собою беру і в коридор також брав", – розповів Євенко.

Зазначимо, що Дмитро Євенко є офіційним фотографом Міжнародного союзу біатлоністів. Він працює у фотоагентстві NordicFocus, що спеціалізується на зимових видах спорту, а також у Федерації баскетболу України.

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки по Києву загинуло семеро людей, а ще 34 отримали поранення різного ступеня важкості.

Під час попереднього масованого обстрілу столиці України ворог пошкодив спортивний ліцей.