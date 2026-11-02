Трагедия в Винницкой области: юные гимнастки получили тяжелые ранения в результате российского удара

В результате российской атаки на Винницкую область пострадали две воспитанницы клуба художественной гимнастики "Primera". Девушки находятся в тяжелом состоянии.

Вражеский удар по Козятинской общине произошел накануне. В результате обстрела погибли два человека, в том числе 13-летняя девочка, а число пострадавших возросло до шести, сообщает 24 Канал.

Какие травмы получили юные гимнастки

О состоянии двух своих воспитанниц сообщили в инстаграме клуба художественной гимнастики Primera.

У девочек множественные тяжелые осколочные ранения по всему телу, перелом ноги с сильным повреждением тканей, а также осколочные фрагменты в селезенке. Состояние тяжелое, впереди сложное лечение и длительное восстановление,

– говорится в сообщении "Primera".

В клубе не уточнили возраст пострадавших спортсменок и другие подробности их лечения.

Что известно о последствиях атаки на Козятин

Российские войска провели атаку на Винницкую область ударными беспилотниками 1 ноября. Как сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная, в результате обстрела погибли два человека: 13-летняя девочка скончалась на месте, а женщина – в реанимации.

Сначала сообщалось о трех пострадавших детях, однако впоследствии их число возросло до четырех. Среди них – трое пятилетних детей и 16-летний мальчик.

Одна из пятилетних девочек находилась в тяжелом состоянии, еще трое детей получили травмы средней тяжести. Кроме того, были госпитализированы мужчина и женщина с легкими повреждениями.

По данным ГСЧС, российский беспилотник попал на территорию общежития профессионального училища. В результате удара загорелись два автомобиля, пожар ликвидировали спасатели.

Напомним, ранее в результате российского удара по Чернигову погибла 15-летняя гимнастка Яна Пешкова.