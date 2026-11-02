Трагедія на Вінниччині: юні гімнастки дістали тяжкі поранення внаслідок російського удару

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Ворожий удар по Козятинській громаді стався напередодні. Загалом унаслідок обстрілу загинули двоє людей, серед яких 13-річна дівчинка, а кількість постраждалих зросла до шести, передає 24 Канал.

Які травми отримали юні гімнастки

Про стан двох своїх вихованок повідомили в інстаграмі клубу художньої гімнастики Primera.

У дівчат множинні тяжкі уламкові поранення по всьому тілу, перелом ноги з сильним пошкодженням тканин, а також уламки в селезінці. Стан важкий, попереду складне лікування та тривале відновлення– йдеться у повідомленні Primera.

У клубі не уточнили віку постраждалих спортсменок та інших подробиць їхнього лікування.

Що відомо про наслідки атаки на Козятин

Російські війська атакували Вінницьку область ударними безпілотниками 1 листопада. Як повідомила голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна, внаслідок обстрілу загинули двоє людей: 13-річна дівчинка померла на місці, а жінка – у реанімації.

Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих дітей, однак згодом їхня кількість зросла до чотирьох. Серед них – троє п'ятирічних дітей та 16-річний хлопець.

Одна з п'ятирічних дівчат перебувала у важкому стані, ще троє дітей отримали травми середньої тяжкості. Крім того, госпіталізували чоловіка та жінку з легкими ушкодженнями.

За даними ДСНС, російський безпілотник влучив на територію гуртожитку професійного училища. Внаслідок удару загорілися два автомобілі, пожежі ліквідували рятувальники.

Нагадаємо, раніше внаслідок російського удару по Чернігову загинула 15-річна гімнастка Яна Пєшкова.