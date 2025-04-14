"С убийцами не договариваются": олимпийская чемпионка отреагировала на удар России по Сумах

В Вербное воскресенье, 13 апреля, россияне совершили очередной террористический акт на территории Украины. Они атаковали центр города Сумы двумя баллистическими ракетами.

В результате этого удара пострадало очень много гражданских людей. На ужасное преступление эмоционально отреагировала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева.

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Реакция Подкопаевой на обстрел Сум

У своих соцсетях легендарная спортсменка выразила соболезнования всем пострадавшим и их близким, информирует 24 Канал. Она призвала мир начать действовать и помочь Украине остановить зло в чистом виде, которым является Россия:

"Ужасный, болезненный день для Украины. В Вербное воскресенье Россия выпустила баллистическую ракету по центру Сум. 32 невинных жизни забраны. Двое из них – маленькие дети. Мои глубокие соболезнования и молитвы семьям погибших. Сколько еще боли должна пережить Украина, чтобы мир наконец начал действовать?

С убийцами не договариваются. Ежедневно они забирают наших людей, наши дома, наш мир. Должно быть давление. Должна быть справедливость. Мы скорбим. Мы помним. Мы никогда не прекратим бороться".

Справка. По состоянию на утро 14 апреля количество пострадавших в Сумах, к сожалению, возросло – 34 человека погибло, а также 119 получили ранения.

Напомним, что также на эту коварную атаку отреагировал Владимир Кличко. Он заявил, что Владимир Путин открыто насмехается над Дональдом Трампом.