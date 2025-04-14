Беленюк отреагировал на героический поступок юного спортсмена в Сумах, который спас людям жизнь

В Вербное воскресенье, 13 апреля, россияне совершили очередной террористический акт. Они атаковали баллистикой город Сумы.

В результате этого обстрела, в частности, вспыхнул автобус с пассажирами. Много людей погибло, а те, кому удалось спастись, обязаны смелости 13-летнего Кирилла Ильяшенка.

К теме Что известно о 13-летнем герое из Сум, который спас людей из горящего автобуса

Заслужил государственную награду

Юный спортсмен, который занимается вольной борьбой, вместе с мамой находился в огненной ловушке в транспортном средстве. Он получил травму головы, но, несмотря на повреждения, не растерялся и стал настоящим героем.

Кирилл выпрыгнул в разбитое окно и разблокировал двери автобуса, которые заклинило. Благодаря этому люди смогли покинуть транспорт и спастись.

На этот поступок воспитанника ДЮСШ "Факел" отреагировал олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк. Он отметил смелость юноши и пообещал, что парень и его семья получат помощь, а также государственную награду, информирует 24 Канал.

Настоящий герой и борец – не только на ковре, но и в жизни. Его поступок – это не просто смелость. Это внутренняя сила, характер и воспитание. Ассоциация спортивной борьбы Украины уже занимается вопросом помощи Кириллу и его семье. Также мы будем инициировать награждение государственной наградой за проявленное мужество. Такие истории напоминают нам: будущее Украины – в надежных руках,

– написал Беленюк.

Справка. Во время атаки Кирилл получил осколочное ранение головы. Один из обломков врачи уже удалили, а два еще остаются, потому что оказались очень глубоко.

Напомним, что всего в результате коварного обстрела Сум погибли 34 человека. Еще 119 получили ранения различной степени тяжести.