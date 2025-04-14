Внаслідок цього обстрілу, зокрема, спалахнув автобус із пасажирами. Багато людей загинуло, а ті, кому вдалося врятуватися, завдячують сміливості 13-річного Кирила Ілляшенка.

До теми Що відомо про 13-річного героя із Сум, який врятував людей з палаючого автобуса

Заслужив на державну відзнаку

Юний спортсмен, який займається вільною боротьбою, разом з мамою перебував у вогняній пастці в транспортному засобі. Він отримав травму голови, але, попри пошкодження, не розгубився та став справжнім героєм.

Кирило вистрибнув у розбите вікно та розблокував двері автобуса, які заклинило. Завдяки цьому люди змогли залишити транспорт і врятуватися.

На цей вчинок вихованця ДЮСШ "Факел" відреагував олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк. Він відзначив сміливість юнака та пообіцяв, що хлопець і його родина отримають допомогу, а також державну відзнаку, інформує 24 Канал.

Справжній герой та борець – не лише на килимі, а й у житті. Його вчинок – це не просто сміливість. Це внутрішня сила, характер і виховання. Асоціація спортивної боротьби України вже займається питанням допомоги Кирилу та його родині. Також ми будемо ініціювати нагородження державною відзнакою за проявлену мужність. Такі історії нагадують нам: майбутнє України – в надійних руках,

– написав Беленюк.

Довідка. Під час атаки Кирило отримав осколкове поранення голови. Один з уламків лікарі уже видалили, а два ще залишаються, бо опинилися дуже глибоко.

Нагадаємо, що всього внаслідок підступного обстрілу Сум загинуло 34 людини. Ще 119 отримали поранення різного ступеня тяжкості.