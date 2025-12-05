Украину наказали за баннер о России на матче отбора на ЧМ-2026

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) применил санкции к УАФ за поведение фанов. Нарушения произошли на матче квалификации ЧМ-2026 с Исландией.

Представители УЕФА зафиксировали нарушения на поединке отбора ЧМ-2026 Украина – Исландия, состоявшемся в Варшаве 16 ноября. Украинскую ассоциацию футбола наказали на общую сумму 34 тысячи евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт УЕФА.

За какие нарушения наказали Украину?

В официальном сообщении УЕФА отметили, что 10 тысяч евро Украина заплатит за выбегание фанатов на поле, еще 9 тысяч евро за использование пиротехники, а еще 15 тысяч евро – за демонстрацию баннера "Russia is a terrorist state" ("Россия – государство-террорист").

В УЕФА считают такую надпись политическим и провокационным. В соответствии с регламентом футбольных матчей болельщики не имеют права их демонстрировать.

Также стало известно, что на 15 тысяч евро оштрафовали Украину за аналогичный баннер о России на матче плей-офф Евро-2024 против Боснии и Герцеговины, который состоялся 21 марта 2024 года.

Как в Украине отреагировали на штраф от УЕФА?

Известный комментатор Виталий Волочай прокомментировал позорное решение УЕФА. Он отметил противоречие в позициях футбольной организации и политических институтов Евросоюза.

"УЕФА оштрафовало УАФ на 15000 евро за баннер "Russia is a terrorist state”. УАФ доказывало, что наши болельщики имеют полное право на эти баннеры, и Европарламент признал РФ спонсором терроризма. УЕФА пох*р.

Штрафанули нашу федерацию на 15000. Отличный шанс для какого-то бизнеса закрыть эти штрафы, вместо УАФ. А федерация потратит деньги на что-то полезное, а не в карман этим клоунам из УЕФА", – написал Волочай.

Реакция комментатора на решение УЕФА / скриншот из публикации

Какой перформанс устроили фаны сборной Украины в Варшаве?