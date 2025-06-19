УЕФА "забыла" об Украине, но не о России: куда делись солидарные выплаты
- УЕФА не выплатила украинским клубам солидарные выплаты, зато другие страны, включая Россию, получили помощь.
- УПЛ официально обратилась к УЕФА с просьбой объяснить причины невыплат в условиях войны и предоставить публичную информацию об использовании средств солидарности.
- Украинское футбольное сообщество подозревает, что это может быть попыткой давления для возвращения российских клубов в еврокубки.
Еще в 2024 году УЕФА оставила украинские футбольные клубы без солидарных выплат. Однако помощь получили другие страны, включая Россию.
УЕФА до сих пор не выплатила украинским клубам солидарные выплаты. УПЛ официально обратилась к руководству организации с просьбой объяснить, почему в условиях полномасштабной войны Украина фактически не получает поддержки от европейского футбола, пишет 24 канал со ссылкой на KP.UA.
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Что такое солидарные выплаты и кому они предназначены
Солидарные выплаты – это часть механизма распределения доходов от Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Нынешняя сумма таких выплат составляет 308 миллионов евро.
Эти деньги предназначены клубам, которые не участвуют в топ-турнирах, но активно развивают молодежный футбол.
Обращение УПЛ к УЕФА
В организации сообщили, что ни один украинский клуб не получил предусмотренных выплат. УПЛ направила в УЕФА официальное письмо, в котором выразила обеспокоенность и выразила просьбу объяснить, почему в условиях войны украинские клубы остаются без финансовой поддержки.
Просим УЕФА как можно быстрее объяснить причины невыплат и предоставить публичную информацию об использовании средств солидарности в 2023-2024 годах,
– говорится в обращении.
Президент УЕФА Александр Чеферин никак не прокомментировал ситуацию.
Украинское футбольное сообщество считает, что это может быть попыткой давления, чтобы Украина согласилась на возвращение российских клубов в еврокубки, однако Украина готовит обращение, где выразит свою неизменную позицию по этому вопросу.