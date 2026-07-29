Особо остро отреагировали в УЕФА. Европейский футбольный союз изучает вопросы бойкота соревнований под эгидой ФИФА – то есть Клубного чемпионата мира-2029 и Мундиаля-2030, пишет 24 Канал .

Почему УЕФА собирается бойкотировать чемпионаты мира

Джанни Инфантино объявил о создании компании FIFA Forward Enterprise, которая будет иметь в своей собственности контрольный пакет акций чемпионата мира. Миноритарные же доли могут быть реализованы частным инвестиционным фирмам. Одним из претендентов на приобретение прав является компания, основанная братом зятя Дональда Трампа, лишь усугубляющая обвинение Инфантино в коррупции.

В УЕФА считают, что ФИФА окончательно пересекла красную линию.

Душа футбола и его система управления – не товар, которым можно торговать, особенно при полном отсутствии прозрачности того, кто именно получит от этого финансовую выгоду. Никто из нас не владелец футбола, и ФИФА не имеет права его продавать,

– подчеркнул УЕФА в официальном заявлении.

Что известно о бойкоте Мундиаля со стороны УЕФА

Теперь в Ньоне изучают возможность отказа европейских сборных и клубов от участия в турнирах ФИФА, что нанесет соревнованиям невосполнимый репутационный ущерб.

Для УЕФА это уже не первая попытка убедить руководство мировой организации в неправильности избранного пути и дискредитации Инфантино как ее руководителя. Президент УЕФА Александер Чеферин бойкотировал финал чемпионата мира в Нью-Йорке из-за несогласия с политикой ФИФА.