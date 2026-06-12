«Что он вообще сказал?»: арбитр ЧМ-2026 мгновенно стал героем мемов после странного объяснения

Первый нашумевший мем чемпионата мира-2026 появился уже в матче открытия. В центре внимания неожиданно оказался судья, чьи объяснения не поняли ни игроки, ни болельщики.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике только стартовал,, а соцсети уже обрели нового героя. Им стал бразильский рефери Вилтон Сампайо,, который судил матч между Мексикой и Южной Африкой,, сообщает 24 Канал.

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Чем привлек внимание рефери матча Мексика – ЮАР?

Во время одного из эпизодов матча арбитр воспользовался новой системой голосовых объяснений VAR, которая дебютировала на чемпионате мира-2026. Судья должен был донести до зрителей причину своего решения после просмотра видеозаписи, однако результат получился противоположным.

После объявления Сампайо в соцсетях начали массово шутить над тем, что никто не понял сказанного. Пользователи писали, что объяснение только добавило путаницы, а сам эпизод мгновенно превратился в первый вирусный мем мундиаля.

Особую популярность приобрели видеоролики с реакциями футболистов и болельщиков, которые пытались разобраться, что именно сообщил арбитр через стадионные динамики.

O jogador da África do Sul assim pro Wilton pereira sampaio falando inglês pic.twitter.com/L4mOcBi8px — ? ??????? ?? ???? (@GH0STIC00L) June 11, 2026

Новые правила VAR уже дают о себе знать

На ЧМ-2026 ФИФА ввела ряд нововведений для системы видеоповторов. В частности,, VAR теперь может вмешиваться в случаях ошибочно назначенных угловых ударов, а также пересматривать эпизоды со вторыми желтыми карточками.

Именно из-за расширения полномочий VAR арбитры теперь чаще объясняют свои решения через микрофон для зрителей на стадионе и в телетрансляции. Впрочем, первый опыт такого общения на мундиале оказался настолько забавным, что затмил даже отдельные события матча-открытия.

К слову,, 42-летний Уилтон Сампайо входит в элитную группу арбитров ФИФА и работал на двух предыдущих чемпионатах мира,, сообщает SBNation. Однако именно его странное объяснение после VAR может стать одним из самых ярких моментов стартовых дней турнира.