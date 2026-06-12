16 лет назад Мундиаль тоже начинался игрой с такой же афишей, и южноафриканцы смогли сенсационно сыграть с мексиканцами вничью. На этот раз обошлось без неожиданностей, пишет, 24 Канал.

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Как завершился матч Мексика — ЮАР на ЧМ-2026?

Хозяева с первых минут начали оправдывать статус фаворита, взяв под контроль мяч и угрожая воротам голкипера ЮАР Ронвена Уильямса. Если бы не его сэйв, гол мог бы быть забит уже на 5-й минуте Раулем Хименесом.

Тем досажнее для африканцев, что пропущенный мяч стал следствием их же ошибки. Неудачная розыгрыш у собственных ворот завершился перехватом, Хулиан Киньонес пробил между ног Уильямса и вписал свое имя в историю как автор первого гола на Мундиале-2026.

Гол, Мексика 1:0 Южная Африка, Хулиан Киньонес – смотрите видео MEGOGO:

Тот же Киньонес под занавес первого тайма мог удвоить преимущество «орлов», но попал в штангу. А еще несколько моментов отразил Уильямс, который даже с ошибкой был в составе ЮАР явно лучшим.

После перерыва африканцы остались в меньшинстве. Яя Ситхоле сорвал выход один на один фолом последней надежды, который арбитр из Бразилии Сампайо справедливо оценил прямым удалением. Хименес не смог усугубить наказание, ударив с очень опасного штрафного прямо в соперника.

Рауль впоследствии показал, что головой у него получается немного лучше, чем ногами. На 67-й минуте нападающий классно замкнул навес с правого фланга и развеял любые сомнения в том, что он и партнеры перед тысячами родных болельщиков одержат победу.

Гол, Мексика 2:0 Южная Африка, Рауль Хименес – смотрите видео MEGOGO:

Южноафриканцы вообще доигрывали вдевятером: Темба Зване умудрился отмахнуться от соперника во время атаки своей команды. Арбитр нарушения не заметил, но помогла система ВАР. Но и мексиканцы не сохранили полный состав: очень грубо сыграл в обороне Сезар Монтес.

Два гола, три красные карточки – и успех Мексики в итоге. Потомки ацтеков своим стартом на Мундиале могут быть довольны.