"Какая игра –такая и поддержка": фанаты сборной Украины показательно проигнорировали матч против Албании

Обе команды на прошлой неделе неудачно провели полуфинальные матчи плей-офф отбора на ЧМ-2026. Украина без шансов проиграла Швеции, сообщает 24 Канал.

Как фанаты выразили протест?

Этот провал крайне разочаровал отечественных болельщиков. Как следствие, украинские фанаты решили объявить бойкот игрокам национальной сборной. Стадион в Валенсии не был набит людьми.



Как выглядел стадион в Валенсии перед матчем Украина – Албания / скриншот из трансляции

Немалое количество свободных мест символизирует о том, что после провала со шведами многим фанатам неинтересно было прийти на игру с Албанией. Более того, ультрас группировки "United Ukraine" также сказали свое слово.



Ультрас сборной Украины проигнорировали спарринг против Албании / фото Zorya Londonsk

Болельщики этой организации не заняли свои места за одними из ворот, оставив сектор полностью пустым. При этом на трибунах вны вывесили красноречивый баннер "Какая игра – такая и поддержка".

Напомним, что Украина упустила возможность добыть путевку на Мундиаль. Последний раз наша страна играла на чемпионате мира аж в 2006 году, когда под руководством лега Блохина дошла до четвертьфинала.