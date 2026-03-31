"Какая игра –такая и поддержка": фанаты сборной Украины показательно проигнорировали матч против Албании

Обе команды на прошлой неделе неудачно провели полуфинальные матчи плей-офф отбора на ЧМ-2026. Украина без шансов проиграла Швеции, сообщает 24 Канал.
Как фанаты выразили протест?
Этот провал крайне разочаровал отечественных болельщиков. Как следствие, украинские фанаты решили объявить бойкот игрокам национальной сборной. Стадион в Валенсии не был набит людьми.
Как выглядел стадион в Валенсии перед матчем Украина – Албания / скриншот из трансляции
Немалое количество свободных мест символизирует о том, что после провала со шведами многим фанатам неинтересно было прийти на игру с Албанией. Более того, ультрас группировки "United Ukraine" также сказали свое слово.
Ультрас сборной Украины проигнорировали спарринг против Албании / фото Zorya Londonsk
Болельщики этой организации не заняли свои места за одними из ворот, оставив сектор полностью пустым. При этом на трибунах вны вывесили красноречивый баннер "Какая игра – такая и поддержка".
Напомним, что Украина упустила возможность добыть путевку на Мундиаль. Последний раз наша страна играла на чемпионате мира аж в 2006 году, когда под руководством лега Блохина дошла до четвертьфинала.
Что дальше ждет сборную Украины?
- Матч против Албании может стать последним для Сергея Реброва во главе сборной Украины. Его контракт действует до конца июля 2026 года.
- В июне нашу команду будут ждать также товарищеские игры, пока другие команды будут готовиться к ЧМ-2026. А уже осенью Украина стартует в Лиге наций 2026 – 2027.
- Там сборная будет играть в дивизионе В в одной группе с Венгрией, Северной Ирландией и Грузией. Также этот турнир будет частью отбора на Евро-2028.