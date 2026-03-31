Что дальше ждет сборную Украины?

  • Матч против Албании может стать последним для Сергея Реброва во главе сборной Украины. Его контракт действует до конца июля 2026 года.
  • В июне нашу команду будут ждать также товарищеские игры, пока другие команды будут готовиться к ЧМ-2026. А уже осенью Украина стартует в Лиге наций 2026 – 2027.
  • Там сборная будет играть в дивизионе В в одной группе с Венгрией, Северной Ирландией и Грузией. Также этот турнир будет частью отбора на Евро-2028.