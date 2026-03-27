Украина – Албания: где смотреть товарищеский матч

После вылета из плей-офф отбора на чемпионат мира Украина и Албания сыграют товарищеский матч в испанской Валенсии. Игра состоится во вторник, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени.

Игра может стать последней во главе сборной Украины для главного тренера Сергея Реброва, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Отставка Сергея Реброва из сборной Украины: все, что известно

Где смотреть матч Украина – Албания?

Как и в случае с поединками отбора на чемпионат мира, контрольная игра сборной Украины будет транслироваться ОТТ-сервисом MEGOGO.

Матч будет доступен для просмотра владельцам подписок "Максимальная", "Оптимальная", "Спорт", а также любых пакетов MEGOPACK.

Бесплатная трансляция будет происходить на канале MEGOGO Sport в сетях Т2.

Почему Украина играет с Албанией?

УЕФА еще перед стартом плей-офф отбора на Мундиаль сообщила, что сборные, проигрывающие полуфиналы, будут обязаны договориться о проведении товарищеского поединка на том поле, которое было запланировано как арена проведения финала.

Таким образом Украина, проигравшая Швеции, должна встретиться с Албанией, которая уступила Польше. Игра будет условно домашней для подопечных Сергея Реброва.

Какова наша история противостояний с Албанией?

Команда Албании – хорошо знакомый для украинцев соперник. Мы встречались уже восемь раз и в целом имеем положительную статистику со "страной горных орлов".

Шесть матчей завершились победой сборной Украины, включая последний поединок в Лиге Наций 19 ноября 2024 года, который завершился со счетом 2:1, забивали Александр Зинченко и Роман Яремчук.

Единственное поражение случилось в том же розыгрыше турнира 7 сентября 2024 года. Подопечные Сергея Реброва уступили 1:2, единственный наш мяч тогда забил Ефим Конопля.

Один раз мы сыграли с албанцами вничью 2:2 с голами Андрея Шевченко и Руслана Ротаня, это было в 2005 году.