Онлайн-трансляция товарищеского матча Украина – Албания

Во вторник, 31 марта, сборная Украины отыграет свой второй матч в 2026 году. Команда Сергея Реброва отыграет спарринг против сборной Албании.

Игра состоится на пятый день после провального матча против шведов. Команда Сергея Реброва без шансов уступила скандинавам (1:3) и завершила борьбу за выход на ЧМ-2026, сообщает 24 Канал.

Как команды провалились в отборе на ЧМ?

Поэтому за путевку на Мундиаль будут бороться Швеция и Польша, тогда как украинцам придется играть спарринг с Албанией. К слову, балканцы также потерпели неудачу в стыковых матчах – 1:2 от поляков.

Существует вероятность, что игра против албанцев станет последней для Сергея Реброва во главе сборной Украины. Наставник не выполнил главную задачу, которую УАФ перед ни ставила.

Контракт тренера завершается летом 2026 года и пока стороны не объявляли о возможном его продлении. К слову, Украина выиграла пять из восьми матчей против Албании.

Последний раз команды играли в 2024 году в Лиге наций в дивизионе В. Тогда сборные обменялись выездными победами по 2:1. В конце концов Албания вылетела в лигу С, тогда как Украина заняла второе место и проиграла Бельгии стыковые матчи за повышение в лигу А.

Где смотреть матч?

Посмотреть встречу можно на ресурсах медиасервиса Megogo. Игра будет доступна в бесплатном просмотре на канале "Megogo Спорт" в кабельных сетях.

Также посмотреть матч Украина – Албания можно будет на OTT-платформе Megogo по подпискам "Оптимальная", "Спорт" и "MEGOPACK". Комментаторами игры станут Вадим Скичко и Вадим Шевякин.

Перед поединком транслятор предложит аналитическую студию, которая начнется в 20:20, тогда как сам матч – в 21:45 по киевскому времени. 24 Канал предлагает читателям текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Албания.

