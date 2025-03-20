Битва за путевку в дивизион A: кто будет транслировать матч Украина – Бельгия в Лиге наций

В четверг, 20 марта, состоятся первые поединки плей-офф Лиги наций-2024/2025 по футболу. В одном из них примет участие и сборная Украины.

Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Бельгии. Матч состоится в Мурсии на арене "Эстадио Энрике Рока", пишет 24 Канал.

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Где смотреть игру Украина – Бельгия

Поединок рассудит швейцарская бригада арбитров во главе с 36-летним Сандро Шерером, который ранее дважды в своей карьере обслуживал матчи украинских команд. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Эта игра станет лишь второй в истории противостояний между Украиной и Бельгией. Они встречались на Евро-2024 и сыграли вничью со счетом 0:0.

Ее можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Смотреть поединок на платформе MEGOGO можно в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Футбол Первый", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение".

Отметим, что на медиасервисе будет доступен матч с переводом на жестовый язык от социальной инициативы MEGOGO "Смотри как слышно". Также трансляция будет в свободном доступе – на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

К слову. Предматчевая студия начнется в 20:30, где ведущие и эксперты поделятся своими ожиданиями от игры. Комментаторами поединка станут Вадим Скичко и Вадим Шевякин.

Напомним, что на кону двухматчевого противостояния стоит путевка в дивизион A Лиги наций на следующий сезон. Ответный матч состоится 23 марта в Генке.