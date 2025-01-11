Бельгия сменит тренера накануне плей-офф с Украиной: среди претендентов легенда "Ле Бле"

Национальная сборная Украины в марте сыграет стыковые матчи за место в дивизионе А Лиги наций. Соперником "сине-желтых" будет команда Бельгии.

"Красные дьяволы" провалили групповой этап Лиги наций, потерпев четыре поражения в шести поединках. Отрицательные результаты заставили футбольную федерацию задуматься над сменой главного тренера, пишет 24 Канал со ссылкой на страницу в сеть Х журналиста Саши Тавольери.

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Кто претендует на должность тренера Бельгии

По информации источника, нынешний наставник Бельгии Доменико Тедеско близок к отставке. Немецкий специалист возглавляет "красных дьяволов" с февраля 2023 года.

Главным кандидатом на его место называют легендарного форварда сборной Франции Тьерри Анри. Также на должность претендуют экс-тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг и голландец Марк ван Боммел.

Что касается Анри, то его последним местом работы была олимпийская сборная Франции U-23. После завершения турнира, где "Ле Бле" завоевала "серебро", 47-летний специалист покинул пост.

Экс-форвард "канониров" уже работал ассистентом тренера сборной Бельгии с 2016 по 2018 и с 2021 по 2022. Он прекрасно знает всех футболистов, поэтому ему не нужно много времени на адаптацию.

Напомним, что матчи плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии состоятся 20 и 23 марта. Номинальным хозяином первого поединка будут "сине-желтые". Этот матч планируют провести в Испании.